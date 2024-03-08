Чехія: активісти зібрали кошти на 10 тисяч дронів для України

У Чехії зібрали понад 140 мільйонів крон (приблизно 6 мільйонів доларів) для закупки 10 тисяч дронів Nemesis FPV для України. Про це в п’ятницю на пресконференції в Празі повідомили представники громадянської ініціативи «Група Д».

Демонстрацію безпілотника, здатного нести камеру, а також скидати боєприпаси, провели на подвір’ї Стракової академії, резиденції чеського уряду. Ініціатори збору «Допоможи Україні» кажуть, що конструкція дронів Nemesis розроблена з урахуванням особливостей використання українськими військовими та надалі адаптуватиметься до їхніх потреб.

«Наша мета поставити не десяток тисяч, а десятки тисяч дронів. Це проєкт, який вже виходить за межі Чеської Республіки, тому ми активно ведемо переговори про залучення інших країн», – сказав чеський актор Ондржей Ветхи, який став обличчям ініціативи.

Чехи створили ініціативу «Група Д» в грудні 2023 року під патронатом начальника Генштабу чеської армії Карела Ржегка, туди також увійшли армійці в запасі і товариство Post Bellum (Пам’ять народу), що займається історичною спадщиною.

Як зазначив Мартін Кроупа, голова ради Post Bellum, 40 відсотків донорів, які переказали гроші для дронів – жінки, які не пошкодували кошти з домашнього бюджету.

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«Група Д» фінансує та виробляє безпілотники, а також навчає українських військових.

Дотепер Росія переважає Україну за кількістю безпілотників FPV, що може впливати на ситуацію на полі бою.

Раніше 8 березня президент Чехії повідомив, що країні та і її партнерам вдалося зібрати кошти для закупівлі першої партії в 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України.