Прем’єр Чехії: вдалося зібрати кошти на першу партію в 300 тисяч боєприпасів для України

Чехії і її партнерам вдалося зібрати кошти для закупівлі першої партії в 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України, повідомив чеський прем’єр Петр Фіала.

«Велика подяка всім країнам, які приєдналися до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України. Нам вдалося зібрати достатньо коштів, щоб закупити першу партію артилерійських снарядів у 300 тисяч одиниць. Однак наша ціль – доправити набагато більше! Наша робота і наша допомога Україні на цьому не закінчуються», – написав Фіала в соцмережі Х 8 березня.

За його словами, Чехія продовжує шукати партнерів, щоб далі підтримувати Україну в її боротьбі проти російського агресора.

Напередодні відходу українських військ із Авдіївки в лютому речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі пояснив критичну ситуацію там, зокрема, тим, що в ЗСУ на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки в середині лютого, президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла за кордоном близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути направлені українським військовим за кілька тижнів. Він заявив, що потрібна фінансова підтримка для доставки цих боєприпасів в Україну.

Згодом видання CBC News з посиланням на джерела повідомило, що Канада, ймовірно, готова фінансувати цю поставку. Також про підтримку чеської ініціативи заявила Бельгія, Нідерланди, Німеччина й Норвегія.