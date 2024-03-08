Програма Ukraine Facility: віцепрезидент Єврокомісії розповів про два транші допомоги

Незабаром, у березні 2024 року, Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро, розповів виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

«Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility… Перший транш цієї допомоги в розмірі 4,5 млрд євро надійде вже в березні, а невдовзі за ним, у квітні, надійде 1,5 млрд євро», – сказав Домбровскіс.

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс 8 березня прибув із візитом до Києва.

Раніше, 28 лютого, Рада ЄС остаточно схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility – чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.

Європарламент 27 лютого підтримав створення Українського фонду та виділив для його функціонування 50 мільярдів євро на період 2024–2027 років. Ці кошти буде спрямовано на підтримання життєдіяльності, відновлення української держави, та проведення реформ на шляху до членства в Європейському союзі. Відповідну резолюцію підтримали 536 євродепутатів, 40 – проти, ще 39 утрималися.