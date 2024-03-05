Єврокомісія запропонує заходи для переведення ВПК у «режим воєнної економіки»

Європейська комісія запропонує у вівторок заходи щодо переведення підприємств військово-промислового комплексу в «режим воєнної економіки» – це стане відповіддю ЄС на російське вторгнення до України.



Європейський комісар з промислового розвитку Тьєррі Бретон, зокрема, запропонує на розгляд членів ЄК рекомендації щодо збільшення закупівель озброєнь, які виробляють європейські компанії.



«Нам необхідно змінитися і повернутися обличчям до завдань воєнної економіки. Це, зокрема, означає, що оборонна промисловість ЄС повинна взяти на себе додаткові ризики», – заявив Бреттон, якого цитує агенція Reuters.



Бретон, який нещодавно керував кількома високотехнологічними компаніями, заявив, що з урахуванням ймовірного повернення Дональда Трампа до Білого дому та його особливої позиції щодо зобов’язань США в рамках НАТО — Європі доведеться помножити зусилля у забезпеченні своєї оборони.



«У нинішньому геополітичному контексті Європа має взяти на себе підвищену відповідальність за свою власну безпеку, незалежно від результатів виборчих кампаній, які можуть змінюватися кожні чотири роки», – каже Бретон.

Чиновники ЄС стверджують, що суто національні зусилля менш ефективні, і хочуть, щоб органи ЄС відігравали більшу роль у політиці оборонної промисловості.

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Пропозиції Бретона включають створення європейської версії схеми іноземних військових продажів США, згідно з якою Сполучені Штати допомагають іншим урядам купувати у американських збройових компаній.



Інша пропозиція дозволить ЄС змусити європейські збройні фірми віддавати пріоритет європейським замовленням під час кризи.



Щоб стати реальністю, ці пропозиції потребуватимуть схвалення 27 країн-членів ЄС, які часто не бажали поступатися повноваженнями в оборонних і військових питаннях, а також Європейського парламенту.



Ці пропозиції також будуть уважно вивчені НАТО, яка заявила, що вітає зусилля ЄС допомогти європейській обороні, але попередила, що вони не повинні дублювати чи суперечити роботі трансатлантичного альянсу.



Очікується, що пакет Бретона включатиме близько 1,5 мільярда євро фінансування до кінця 2027 року – скромна сума у світі великомасштабних оборонних закупівель. Але офіційні особи кажуть, що пакет створить правову базу, яка дозволить набагато більше скоординованих витрат у наступні роки, якщо ЄС захоче збільшити фінансування.



Представники Єврокомісії кажуть, що хочуть, щоб Київ брав участь у запропонованих нових схемах для посилення спільних закупівель і виробничих потужностей, хоча Україна не є частиною ЄС.