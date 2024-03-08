До Києва прибув віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс 8 березня прибув із візитом до Києва.

«Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль. Їхнє майбутнє в Європі», – написав Домбровскіс у соцмережі Х, оприлюднивши фото на київському вокзалі.

Раніше, 2 лютого, 15 єврокомісарів прибули до Києва у складі колегії Єврокомісії, яку очолює президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. Вони взяли участь у спільному з українським урядом засіданні.