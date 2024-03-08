Пів сотні атак за добу: навіщо Росія тисне на захід від Донецька перед незаконними виборами?

Вранці 8 березня український Генштаб повідомив про 50 атак армії Росії за добу на захід від Донецька.

Російські сили намагалися 23 рази штурмувати на захід від Авдіївки та 27 разів – на околицях Мар'їнки. Залишки обох міст Росія захопила під час свого зимового наступу.

За оцінками ОСУВ «Таврія», за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції агресор втратив понад 47 тисяч своїх солдатів.

Весь час цього наступу армії агресора на захід від Донецька стабільно гаряче – тоді як на інших ділянках фронту трапляються затишшя.

Проєкт DeepState сьогодні, 8 березня, повідомив, що українські захисники після відступу із Авдіївки змушені будувати фортифікації під вогнем супротивника.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Наступними вихідними в Росії відбудуться вибори президента РФ. Саме необхідністю показати «перемоги» на фронті військові аналітики пояснювали надвитратні для Росії штурми Авдіївки та Мар'їнки. У посланні до Федеральних зборів 21 лютого Володимир Путін дав зрозуміти, що пишається «учасниками СВО» – і що війна триватиме.

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