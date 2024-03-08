Пів сотні атак за добу: навіщо Росія тисне на захід від Донецька перед незаконними виборами?

Вранці 8 березня український Генштаб повідомив про 50 атак армії Росії за добу на захід від Донецька.
Російські сили намагалися 23 рази штурмувати на захід від Авдіївки та 27 разів – на околицях Мар'їнки. Залишки обох міст Росія захопила під час свого зимового наступу.
За оцінками ОСУВ «Таврія», за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції агресор втратив понад 47 тисяч своїх солдатів.
Весь час цього наступу армії агресора на захід від Донецька стабільно гаряче – тоді як на інших ділянках фронту трапляються затишшя.
Проєкт DeepState сьогодні, 8 березня, повідомив, що українські захисники після відступу із Авдіївки змушені будувати фортифікації під вогнем супротивника.
Наступними вихідними в Росії відбудуться вибори президента РФ. Саме необхідністю показати «перемоги» на фронті військові аналітики пояснювали надвитратні для Росії штурми Авдіївки та Мар'їнки. У посланні до Федеральних зборів 21 лютого Володимир Путін дав зрозуміти, що пишається «учасниками СВО» – і що війна триватиме.
Схід
- У Новомихайлівці вже майже не залишилося місцевих жителів, повідомив 5 лютого пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Ярослав Чепурний. Він зазначив, що в селі дуже багато знищених повністю будинків і інфраструктури, «це вже повністю непридатний для проживання населений пункт».
- DeepState у ніч проти 22 лютого повідомив, що армія РФ окупувала Побєду – село на південний захід від Мар'їнки Донецької області. Про це заявили і у російському Міноборони. Військово-політичне керівництво України ці повідомлення не коментувало.
- Територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу на сході України, заявила 29 лютого розвідка Великої Британії. За її даними, армія РФ відтоді просунулась на 6 км від центру міста і «майже напевно» отримала контроль над Ласточкиним, Степовим і Сєверним. «Ці тактичні здобутки слугують переважно для консолідації російських позицій довкола Авдіївки», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Британії.
- Сили оборони України відійшли від селища Ласточкине, щоб «організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка – Тоненьке – Бердичі і не допустити подальшого просування супротивника далі в західному напрямку». Про це це повідомив спікер ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій вдень 26 лютого в ефірі телемарафону.
- Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Через два дні, 19 лютого, командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».
- 18 грудня минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».
- Аналітики ISW у звіті 8 грудня висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.
Найвідоміші розслідування участі РФ у війні на Донбасі, котрі здійснили медіа та аналітичні центри з 2014 року
• Доповідь американського аналітичного центру Atlantic Council «Hiding in Plain Sight»: «Ховаючись у всіх на очах. Війна Путіна проти України». У ній описані факти про зафарбовування розпізнавальних знаків російської військової техніки, перелічено її типи, факти артилерійського прикриття угруповань «ЛДНР» з території Росії на основі супутникових даних та аналізу розташування вирв від вибухів, приховування загибелі російських солдатів в Україні та участь 4-х тисяч військовослужбовців регулярної армії ЗС РФ у боях на території України у серпні 2014-го.
• База даних міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm: тут ви знайдете список російських військових, підрозділів та техніки, які побували у різний час на Донбасі. Ідентифіковано близько 2500 російських військовослужбовців та 101 підрозділ регулярних військ, а також 53 види військової техніки армії Росії.
• Серія доповідей про участь конкретних бригад ЗС РФ у війні на Донбасі спільноти журналістських розслідувань Bellingcat: 6-а танкова бригада – частина перша та друга ), 136-та мотострілецька бригада , 61-а бригада морської піхоти ), переміщення російської техніки територією України (звіти про місця перетину кордону – Russia's Path(s) to War) та Ukraine Conflict Vehicle Tracking Project), види озброєнь, що перекидалися з Росії до України (російські БМП, МСТА-С , танки Т-90, «Бук», з якого було збито «Боїнг» МН-17 – частина перша та друга), а також про людей – спецпризначенців, які загинули на українській території , бої російських військ з українськими прикордонниками під Червоною Талівкою (засновано на документах, одержаних хакерською групою «Українські кібервійська»), про обстріл мікрорайону Східний у Маріуполі під командуванням російських офіцерів , артилерійські обстріли української території з Росії – частина перша та друга.
• Відеорозслідування канадсько-американського видання VICE та журналіста Саймона Островського Selfie Soldiers, де завдяки селфі у соціальних мережах одного з російських військових, танкіста з Бурятії Бато Дамбаєва, журналіст встановив ще два підрозділи армії Росії, які брали участь у боях на Донбасі: 37-у мотострілецьку та 6-у танкову бригади, які базуються в Бурятії.
• Міжнародна розслідувальна група Conflict Intelligence Team ідентифікувала 6 танкову бригаду з Росії в боях за Дебальцеве.
• Радіо Свобода ідентифікувало в боях на Донбасі російську зброю, яка не перебуває на озброєнні України: танк Т-72Б3, БМП-97, РЛС «Лелека», БПЛА «Форпост», ЗРК «Панцир-С1», російські засоби радіоелектронної боротьби, російське озброєння, упізнане на параді у Донецьку, керований 152-мм артилерійський снаряд «Краснопіль», РЛС «Зоопарк-1», снайперську зброю, закуплену армією Росії на Заході, безпілотник «Застава», закуплений Росією в Ізраїлю; зібрало свідчення учасників збройних формувань РФ на Донбасі про перекидання їм військової допомоги з Росії, а також свідчення російських лікарів, які під час Covid-19 розкрили нові подробиці російського вторгнення у 2014 році.