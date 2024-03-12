Керівники американської розвідки 11 березня попередили американських законодавців, що затримка з наданням військової допомоги Україні дозволить Росії захопити більше української території.

За словами директора ЦРУ Вільяма Бернса, відмова фінансувати військову допомогу Україні буде «масштабною історичною помилкою». «Якщо ми відмовимося підтримувати Україну, це тільки підживлюватиме сумніви серед наших союзників і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, це підігріє амбіції китайського керівництва», – заявив Бернс під час публічних слухань у сенатському комітеті в справах розвідки.

За оцінкою американських розвідслужб, без додаткової американської допомоги Україна може втратити частину територій, повернутих під час контрнаступу в 2022 року. Якщо Україні не буде виділена допомога, то ми побачимо «нові Авдіївки», сказав очільник ЦРУ, маючи на увазі відступ української армії з Авдіївки після багатомісячної оборонної операції. Ця допомога особливо актуальна на тлі зростання виробництва снарядів у Росії та закупівель Москвою боєприпасів у Північній Кореї та Ірані.

Виділення Україні 60 мільярдів доларів, які просить Білий дім у Конгресу, значно змінить ситуацію на полі бою, прогнозують американські розвідслужби. Українська армія зможе не лише утриматись на нинішніх позиціях – до початку наступного року до неї може перейти «стратегічна ініціатива». Отримавши нові озброєння, вона зможе, за словами Бернса, підвищувати ціну війну для Росії, завдаючи ударів по обʼєктах у Криму, в тому числі й тих, що належать Чорноморському флоту. За останні шість місяців Україна знищила 15 російських кораблів. Очільниця національної розвідки Авріл Хейнс наголосила, що Росія зазнала в Україні найбільших втрат із часу Другої світової війни. Було знищено тисячі її найсучасніших танків та бронемашин.

Законопроєкт, який передбачає військову допомогу Україні на 60 мільярдів доларів, схвалений Сенатом у середині лютого. Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон відмовляється дати поставити законопроєкт на голосування у цій палаті Конгресу. Прихильники цього законопроєкту сподіваються, що їм вдасться за допомогою парламентських процедур подолати опозицію спікера.