«У нас закінчується час, щоб допомогти» – у Сенаті розвідники США розповіли про «глухий кут» у війні РФ проти України

Директор Центрального розвідувального управління CША Вільям Бернс заявив, що «в українців не вичерпується мужність і стійкість. У них закінчуються боєприпаси, а у нас закінчується час, щоб допомогти їм». Про це він заявив на слуханнях в Сенаті.



Розвідувальні служби США вважають, що тупикова ситуація в Україні «зміщує імпульс» у війні на користь Москви.

Високопосадовці розвідки у своїй щорічній презентації щодо найбільших «світових загроз» розповіли членам Комітету з розвідки Сенату, що з кінця 2023 року Москва досягла поступових успіхів на полі бою та отримує користь від невизначеності щодо майбутньої військової допомоги від США та союзників.

«Цей глухий кут грає на користь стратегічних військових переваг Росії та дедалі більше зміщує імпульс на користь Москви», – сказали розвідники, повідомляє агенція Bloomberg.



Співробітники розвідки США часто дають відверті та політично делікатні оцінки на слуханнях щодо загроз, 11 березня не стало винятком як у письмовому звіті, так і в свідченнях офіційних осіб.



У доповіді розвідка попереджає про ризик регіональної ескалації війни між Ізраїлем і «Хамас» – визнаним США та ЄС терористичним угрупованням. У звіті йдеться про те, що збройний опір Ізраїлю з боку «Хамасу», ймовірно, триватиме роками, і «цілком ймовірно, що конфлікт у Газі матиме вплив на тероризм через покоління».



Автори доповіді також попереджають, що Росія, Китай та Іран можуть спробувати вплинути на президентські вибори в США у 2024 році. Пекін прагне відтіснити на другий план критиків Китаю і посилити розбіжності в американському суспільстві, йдеться в доповіді.

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У своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський сказав, що військові працюють над стабілізацією українських позицій на фронті в умовах «все ще обмеженого» постачання від партнерів.

У лютому український президент констатував, що Україні було надано лише 30% від обіцяного Євросоюзом мільйона снарядів. У Конгресі США від осені минулого розглядають різні варіанти законопроєктів щодо допомоги Україні.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що спроба України перехопити у Росії ініціативу на полі бою є оперативно обґрунтованою, але тривалі затримки військової допомоги Заходу, ймовірно, відстрочать ці зусилля Києва відновити ініціативу.

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За даними джерел телеканалу CNN, Росія виробляє майже втричі більше артилерійських снарядів, ніж Сполучені Штати та інші країни Заходу можуть постачати Україні. Москва виробляє за місяць 250 тисяч артилерійських снарядів, західні країни можуть виробляти для України 100 тисяч.

Українська армія, за повідомленнями кількох джерел, відчуває зараз снарядний голод. За цими даними, Росія використовує за день близько 10 тисяч снарядів, Україна – близько двох тисяч. Країни Заходу шукають можливості купити необхідні снаряди на зовнішніх ринках та збільшити виробництво.