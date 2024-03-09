NBC: республіканці розробляють свій законопроєкт про допомогу Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон і представники низки комітетів розробляють власний законопроєкт про допомогу Україні, повідомляє американський мовник NBC News із посиланням на три неназвані джерела.

Автори законопроєкту сподіваються, що пропозиція зможе пройти в Конгресі, «не відштовхуючи консерваторів, які виступають проти подальшого фінансування» України. Співрозмовники NBC заявили, що план перебуває на попередній стадії і далекий від повної реалізації.

Пропонується розглядати частину невоєнної допомоги як кредит. Російські активи, конфісковані внаслідок застосування санкцій, можуть бути використані як застава при наданні кредитів Україні. План також може містити «щедру систему погашення» заборгованості.

Читайте також: Європарламент закликав дати Україні «все необхідне» для перемоги над Росією

Як пише NBC, ця пропозиція спрямована на те, щоб послабити стурбованість консерваторів у Палаті представників США, які критикували виділення багатомільярдної допомоги Україні й не готові підтримувати подальше виділення допомоги без довгострокового плану перемоги України.

Голова комітету Палати представників США із закордонних справ Майкл Маккол заявив, що ця пропозиція покладе на Росію хоча б часткову відповідальність за оплату відновлення України.

Законопроєкт про надання коштів Україні обговорюється в Конгресі США з жовтня 2023 року. Наразі остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги не ухвалили.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.