ISW проаналізував спробу України перехопити ініціативу на полі бою у 2024 році

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що спроба України перехопити у Росії ініціативу на полі бою є оперативно обґрунтованою, але затримки з надання західної військової допомоги відкладуть ці зусилля.



«Спроба України перехопити ініціативу у 2024 році є оперативно обґрунтованою. Росія зможе визначати місце, час, масштаб і вимоги до бойових дій в Україні доти, доки вона зберігатиме загальновійськову ініціативу, що може дозволити Росії змусити Україну витрачати матеріальні засоби і особовий склад на реактивні оборонні операції, позбавляючи Україну можливості накопичити матеріальні засоби, необхідні для майбутніх контрнаступальних операцій», – йдеться в останньому звіті Інституту.



ISW продовжує вважати, що для України було б нерозумно поступатися перевагою ініціативи на полі бою Росії «на довший час, ніж це є необхідним».

Читайте також: Чи може війна РФ проти України завершитися вже цього року?



Проте, як зауважують в Інституті вивчення війни, тривалі затримки військової допомоги Заходу, ймовірно, відстрочать зусилля України відновити ініціативу.

«Допомога Заходу у сфері безпеки має вирішальне значення як для здатності України зосереджувати матеріальні засоби та живу силу для майбутніх контрнаступальних операцій, так і для її здатності настільки деградувати російські наступальні зусилля, щоб Україна могла перехопити ініціативу на полі бою», – додають аналітики ISW.



Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк 6 березня заявив, що Україна намагатиметься перехопити ініціативу у 2024 році. За його словами, українські війська зосереджені на стабілізації лінії фронту.

«Наше завдання – стабілізувати лінію фронту, максимально знищити (російські сили – ред.), що ми і робимо, і максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують довготривалого відновлення, на полігони, щоб створити ударне угруповання і в цьому році провести контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується», – сказав він.

Читайте також: Найкоротша історія російсько-української війни

Після кількох місяців запеклих боїв Росії вдалося захопити Авдіївку на Донеччині, війська РФ просунулися на захід від Авдіївки і захопили кілька населених пунктів.

У ЗСУ 3 березня повідомляли, що ситуація на Авдіївському напрямку «стабілізується».

Наприкінці лютого Bloomberg з посиланням на свої джерела писав, що українські чиновники стурбовані тим, що російський наступ може набрати значних обертів до літа, якщо їхні союзники не збільшать постачання боєприпасів.

Попри це, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ.