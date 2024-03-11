Зеленський: на фронті стабілізують українські позиції в умовах «все ще обмеженого» постачання від партнерів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові працюють над стабілізацією українських позицій на фронті в умовах «все ще обмеженого» постачання від партнерів.



«Зараз військові працюють над стабілізацією наших позицій на фронті. І це в умовах, коли постачання від партнерів усе ще суттєво обмежене. Я дякую кожному солдату й командиру – усім нашим воїнам, які забезпечують нашу оборону, наші фронтові дії своєю силою та стійкістю», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський повідомив про обговорення з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та міністр оборони Рустемом Умєров ситуації на фронті, а також підготовки до наступного засідання у форматі «Рамштайн», зокрема, ключових акцентів комунікації з партнерами щодо зброї та снарядів.

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Також президент України повідомив про кілька нарад з урядовцями щодо стану фінансової системи України.



«Обговорили також бюджетну роботу цього року. Цей період – нашої максимальної концентрації. Максимальної нашої ініціативи, щоб саме Україна визначила справедливе закінчення цієї війни. Можемо вистояти. Мусимо перемогти», – додав Зеленський.

У лютому український президент констатував, що Україні було надано лише 30% від обіцяного Євросоюзом мільйона снарядів. У Конгресі США від осені минулого розглядають різні варіанти законопроєктів щодо допомоги Україні.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що спроба України перехопити у Росії ініціативу на полі бою є оперативно обґрунтованою, але тривалі затримки військової допомоги Заходу, ймовірно, відстрочать ці зусилля Києва відновити ініціативу.

За даними джерел телеканалу CNN, Росія виробляє майже втричі більше артилерійських снарядів, ніж Сполучені Штати та інші країни Заходу можуть постачати Україні. Москва виробляє за місяць 250 тисяч артилерійських снарядів, західні країни можуть виробляти для України 100 тисяч.

Українська армія, за повідомленнями кількох джерел, відчуває зараз снарядний голод. За цими даними, Росія використовує за день близько 10 тисяч снарядів, Україна – близько двох тисяч. Країни Заходу шукають можливості купити необхідні снаряди на зовнішніх ринках та збільшити виробництво.