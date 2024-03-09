Наступне засідання «Рамштайну» пройде 19 березня

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Військово-повітряних сил США в Європі.

«Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року. Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити кризу в Україні й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США», – йдеться в повідомленні.

Попереднє, 19-те, засідання, що відбувалося у фрорматі онлайн, пройшло 14 лютого. На ньому обговорили питання посилення протиповітряної оборони, артсистем і дронів, повідомляв міністр оборони України Рустем Умєров.

Контактна група з питань оборони України (у форматі «Рамштайн») об’єднує близько пів сотні країн, які долучаються до виділення зброї Україні у її протидії російській агресії.