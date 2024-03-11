Умєров і Сирський поспілкувались з головою Пентагону – йшлося про війну та «ключові пріоритети»

У понеділок, 11 березня, міністр оборони Рустем Умєров і головком ЗСУ Олександр Сирський провели розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Український міністр оборони розповів у фейсбуці, що під час розмови обговорювалася підготовка до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Умєров каже, що надав Остіну «актуальну інформацію про оперативну обстановку на фронті».

Також, за словами Умєрова, вони обговорили «середньострокові та короткострокові потреби і конкретні запити України». Серед «ключових пріоритетів» залишаються боєприпаси та протиповітряна оборона, наголосив міністр.

«З нетерпінням чекаємо більш детальної взаємодії з кожною з коаліцій можливостей під час нашої зустрічі у форматі «Рамштайн». Вдячний за чітку та послідовну підтримку України», – написав міністр оборони.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відкидає схвалений Сенатом 13 лютого законопроєкт, але допускає голосування за «нову пропозицію, що зʼявилася в Палаті представників». За даними CNN, завершити пропозицію та досягти консенсусу можуть наприкінці березня або у квітні.

Раніше CNN із посиланням на джерела повідомляв, що Пентагон розглядає можливість використання останнього джерела фінансування, яке у нього залишилося, для військової допомоги для України. Зазначалося, що оборонне відомство США все ще має в своєму розпорядженні близько 4 мільярдів доларів президентських повноважень для України, що дозволяє Пентагону залучати з власних запасів військову техніку для Києва.

Проте раніше Пентагон не бажав витрачати будь-яку частину цих грошей, що залишилися, без гарантій, що вони будуть відшкодовані, тому що взяття із запасів Міноборони без плану поповнення цього обладнання може вплинути на готовність американських військ.