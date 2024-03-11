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РФ виробляє артилерійських снарядів майже втричі більше, ніж партнери можуть надати Україні – CNN

Порожні артилерійські снаряди стоять на виробничій лінії виробника зброї Nammo, 17 січня 2024 року в Рауфоссі, Норвегія
Порожні артилерійські снаряди стоять на виробничій лінії виробника зброї Nammo, 17 січня 2024 року в Рауфоссі, Норвегія

Росія виробляє майже втричі більше артилерійських снарядів, ніж Сполучені Штати та інші країни Заходу можуть постачати Україні. Про це 11 березня повідомив телеканал CNN з посиланням на оцінки альянсу. За даними джерел каналу, Москва виробляє за місяць 250 тисяч артилерійських снарядів, західні країни можуть виробляти для України 100 тисяч.

Артилерійські заводи в Росії працюють цілодобово в три зміни, розповів чиновник НАТО. Крім того, Москва купує снаряди в інших країнах, переважно КНДР та Ірані. «Росія ввела в гру все, що має. Їхня воєнна машина працює на повній швидкості», – сказав телеканалу представник розвідки.

Українська армія, за повідомленнями кількох джерел, відчуває зараз снарядний голод. За цими даними, Росія використовує за день близько 10 тисяч снарядів, Україна – близько двох тисяч. Країни Заходу шукають можливості купити необхідні снаряди на зовнішніх ринках та збільшити виробництво.

На початку березня журнал Der Spiegel писав, що для більшого виробництва снарядів західним країнам може не вистачати пороху. У матеріалі зазначалося, що один із найбільших виробників ключового компонента збройового пороху, нітроцелюлози, Китай зупинив її постачання до Європи. При цьому, згідно з незалежними розслідуваннями, постачання триває на російський ринок.

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