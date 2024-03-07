Росія може воювати в Україні з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки – спецслужби Литви

Високі ціни на нафту, ухилення від санкцій і державні інвестиції дають Росії достатньо ресурсів, щоб воювати проти України з нинішньою інтенсивністю ще принаймні два роки, йдеться у звіті литовських спецслужб від 7 березня.

Росія в 2023 році реформувала і зміцнила свою армію, яка зазнала втрат в Україні, і перебуває на шляху до розширення свого військового потенціалу вздовж кордону з НАТО, включно з Фінляндією, яка приєдналася до альянсу минулого року, цитує щорічну оцінку загроз, оприлюднену спецслужбами Литви, агенція Reuters.

«Москва здатна винести уроки і підвищити свою боєздатність», – додали агентства.

Спільний звіт – це робота двох відомств: контррозвідувального Департаменту державної безпеки і Служби військової розвідки і безпеки при Міністерстві національної оборони.

У січні цього року CNN, посилаючись на джерела, обізнані з даними розвідок США й інших країн Заходу, повідомив, що війна в Україні триватиме ще від двох до пʼяти років.

На думку неназваного американського чиновника, передбачається, що в 2024 році Україна працюватиме над зміцненням своєї оборонної промисловості та відновленням збройних сил в очікуванні активізації наступальних дій уже в 2025 році. Американський військовий чиновник, який перебуває в Європі, заявив, що через два роки Україна спробує другий великий контрнаступ, щоб вибити російські війська з Мелітополя в Запорізькій області.

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За інформацією CNN, американські й західні розвідки не вважають, що будь-яка зі сторін здатна досягти значних успіхів цього року.

Financial Times із посиланням на українських чиновників 19 січня також писала, що російські війська, ймовірно, планують провести широкомасштабний наступ улітку 2024 року. У Києві вважають, що Росія спробує захопити території чотирьох регіонів України, про анексію яких Москва оголосила у вересні 2022 року, ідеться про Донецьку Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Один із західних чиновників у розмові з FT зазначив, що «перспективи оперативного прориву будь-якої зі сторін у 2024 році» невеликі.