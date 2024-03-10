Розвідка Британії: розширення Україною оборонних ліній зменшить здатність Росії просуватися вперед

Україна майже напевно прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту, йдеться про протитанкові «зуби дракона» і рови, піхотні окопи, мінні поля та укріплені оборонні позиції. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



Як зауважують у британській розвідці, дуже ймовірно, що розширення оборонних ліній зменшить здатність Росії просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках її поточних наступальних операціях.



«Створення великих оборонних позицій вказує на виснажливий характер конфлікту і означає, що будь-яка спроба прориву буде з високою ймовірністю супроводжуватися великими втратами», – йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

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У січні Кабінет міністрів України виділив додаткові 2,5 мільярди гривень для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Протягом останніх місяців фортифікаційне обладнання смуг оборони збільшили.

Зокрема, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш у лютому повідомив, що на Куп’янському напрямку «досить потужні фортифікації почали зводити ще з осені».

«Зараз триває зведення фортифікаційних споруд на цьому напрямку: там є і бетонні споруди, які є довготривалими оборонними точками, крім того, постійно риються десятки ВОПів, які вже облаштовані на цьому напрямку. Впроваджуються мінні поля на найбільш загрозливих ділянках», – розповів він.