Костенко: інспекція нардепами фортифікаційних споруд не планувалася в дні пленарних засідань

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує працювати у напрямку інспекції фортифікаційних споруд, проте це відбуватиметься не в пленарні дні. Про це розповів секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі «Свобода.Live» (проєкт Радіо Свобода).

«Ми комітетом говорили про це, але це все мало відбутися не в пленарні дні. Ми не плануємо в пленарні дні десь відлучатися, тому що ми вважаємо, що це (засідання – ред.) головне», – розповів він.

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Також народний депутат прокоментував нещодавні повідомлення про скасування засідань у Раді:

«Чому це зробили? За однією інформацією, в них там просто не було голосів за законопроєкти, які навіть виносились станом на зараз. Велика кількість, наскільки я знаю, депутатів з різних фракцій перебуває в тому числі і за кордоном».

Напередодні парламентарка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила, що нібито формуються групи депутатів, по 10 людей, які поїдуть на фронт інспектувати фортифікації.

Також представник «ЄС» Олексій Гончаренко повідомляв про нібито скасування пленарних засідань парламенту. Голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія після цього заявив про «термінове завдання», після виконання якого депутати повернуться до сесійної зали.