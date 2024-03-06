Рада планує розглянути законопроєкт про мобілізацію в другій половині березня — Костенко

Найближчими днями депутати розглянуть правки до законопроєкту про мобілізацію, а сам законопроєкт планують розглянути у другій половині місяця. Про це в ефірі «Свобода.Live» (проєкт Радіо Свобода) розповів секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

«Ми сьогодні перший день тільки пішли по правках. До цього, я нагадаю, ми по блоках розглядали. І найближчі дні ще будемо розглядати по тих правках, які не увійшли в ті великі 16 блоків – там є важливі питання», – розповів Костенко.

Він також додав, що законопроєкт планують розглянути на запланованих засіданнях у другій половині березня, якщо депутати його «допрацюють».

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7 лютого Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець перед тим заявив, що визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію. Втім, він закликав парламент ухвалити документ у першому читанні, додавши, що до другого читання зауваження від Офісу омбудсмена «можна врегулювати».

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.