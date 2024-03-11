Розвідка Британії припускає, що Росія депортуватиме українців, які не отримали її паспорти в окупації

Росія робить доступ до соціальних послуг на окупованих територіях України можливим лише за умов наявності російського паспорта – про це йдеться в зведенні розвідки Великої Британії.

Відомство наводить дані Міністерства внутрішніх справ РФ, за яким наразі 2,8 мільйона жителів окупованих територій України нібито мають російські паспорти.

Крім того, в квітні 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, за яким українці на окупованих територіях, які не отримали паспорти Росії, будуть вважатися іноземцями або особами без громадянства. Ці люди зможуть жити в окупованих регіонах лише до 1 липня 2024 року.

«Є реалістична ймовірність, що будь-які жителі окупованих територій, які не матимуть російських паспортів після цієї дати, будуть депортовані або затримані», – йдеться в зведенні.

На основі останніх заяв заступника голови Ради національної безпеки Росії Дмитра Медведєва британське відомство припускає, що людей з окупованих українських територій можуть депортувати до віддалених регіонів Росії.

«Кремль намагається зробити інтеграцію тимчасово контрольованих територій (України – ред.) до Російської Федерації незворотною», – вважають у розвідці.

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У лютому заступник очільника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв описав плани щодо переслідувань українських громадян в окупації. Зокрема, він заявив, що місцеві жителі, які «шкодять» Росії, повинні бути «викриті й покарані, заслані до Сибіру для перевиховання в таборах примусової праці».

Українська влада неодноразово повідомляла, що окупаційні сили проводять примусову паспортизацію жителів на захоплених військами РФ українських територіях – змушують здати український паспорт і отримати – російський.

Свого часу віцепрем’єрка Ірина Верещук казала, що, за можливості, краще російські паспорти не брати, а омбудсмен Дмитро Лубінець допустив отримання такого «документа» громадянами в окупації задля їхньої ж безпеки і збереження життя. В Офісі президента казали, що «Україна не буде переслідувати тих, хто пасивно отримав «російське громадянство».