Жителів Енергодара поступово готують до російської мобілізації – заступник міського голови

Жителів Енергодара, які залишилися в окупованому військовими РФ місті, поступово готують до російської мобілізації з метою кинути на війну проти України, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк.

«Вже ідуть кроки з поступової підготовки до мобілізації населення, яке залишилося на окупованій території Україні, аби в подальшому їх поставити в окопи та воювати проти України. Про це маємо говорити зараз всі, маємо попереджувати і застерігати. Тому що це закінчиться тим, що люди, які залишилися допомогти своїм рідним, можуть опинитися в окопах, в шинелях російської окупаційної армії», – наголосив він.

Самойдюк зазначив, що багато хто залишається в Енергодарі через те, що окупанти відібрали в них українські паспорти, і вони не знають тепер, як виїхати з міста.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити озвучені свідчення.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

У січні Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російські війська активізували механізми примусової мобілізації в окупованих громадах Херсонської і Запорізької областей, зокрема, зосередили свою увагу на фермерах.

У ГУР заявили, що активізація примусової мобілізації, до якої вдаються російські сили на окупованих територіях України, спричинена «необхідністю покривати втрати особового складу, а також зниженням підтримки війни серед російського населення».

Перед цим правозахисна організація Human Rights Watch у своєму звіті заявила, що російська влада продовжує примусово мобілізувати в свою армію українців на окупованих нею територіях України. Правозахисники наголосили, що така практика «є воєнним злочином».

Американський інститут вивчення війни (ISW) у жовтні звернув увагу на те, що Росія здійснює кампанію з мобілізації до своєї армії українських громадян, які потрапили під примусову російську паспортизацію на окупованих РФ територіях.

Аналітики у своєму огляді вказували на дані української сторони, яка каже, що цивільним із врученими російськими паспортами, зокрема на лівобережжі Херсонщини, російські сили погрожують штрафами і затриманням за неявку у «військкомати».