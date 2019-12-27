12 людей загинули в катастрофі літака у Казахстані – уточнені дані

У Казахстані внаслідок катастрофи пасажирського літака авіакомпанії Bek Air загинули 12 людей. Уточнені дані оприлюднили міністерства охорони здоров’я і внутрішніх справ. Раніше повідомляли про 15 загиблих.

На борту перебувало п’ятеро членів екіпажу і 93 пасажири, серед яких було четверо іноземців: двоє громадян України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, інші – громадяни Казахстану, повідомили в МВС Казахстану.

Щонайменше 66 людей постраждали і були доставлені в лікарні, з них 48 – шпиталізовані, а 12 перебувають у тяжкому стані.

За даними казахстанських ЗМІ, громадяни України, жінка 1990 року народження і чоловік 1991 року народження мають компресійний перелом хребта без порушення кісткової провідності. У МЗС України цю інформацію не коментували.

Аварія літака сталася під час зльоту. Борт, що летів з Алмати в Нур-Султан, невдовзі після зльоту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся зі споруджуваним двоповерховим будинком (в ньому на той момент нікого не було) і звалився в районі житлових будинків біля села Гульдала. Літак розпався на три частини.

Заступник прем’єр-міністра Казахстану Роман Скляр заявив, що причиною катастрофи могла бути помилка пілотів або технічна несправність: «Версії попередні ... Двічі літак торкнувся хвостовою частиною злітно-посадкової смуги. Або це помилка пілота, або технічні причини», – сказав Скляр.

У МВС Казахстану повідомили, що на місці катастрофи працюють близько тисячі людей і 70 одиниць техніки, а також 33 бригади «швидкої допомоги».

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв висловив співчуття близьким загиблих під час аварії і пообіцяв, що всі винні будуть суворо покарані. Також він оголосив 28 грудня офіційним днем жалоби у Казахстані.

У парку авіакомпанії Bek Air – літаки Fokker 100 виробництва Нідерландів. Влада Казахстану повідомила, що польоти лайнерів цього типу припинені. Також призупинена робота авіакомпанії Bek Air.