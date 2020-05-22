Авіакатастрофа у Пакистані: влада підтвердила загибель щонайменше 76 людей

Влада Пакистану повідомила про загибель щонайменше 76 людей внаслідок авіакатастрофи літака Pakistani International Airlines, який 22 травня впав у житловому районі Карачі. Число загиблих може зрости, оскільки доля десятків людей залишається невідомою.

Всього на борту літака був 91 пасажир і вісім членів екіпажу. Повітряне судно розбилося на підльоті до аеропорту Карачі, куди летіло з Лахору.

В управлінні цивільної авіації Пакистану повідомили, що пілот Airbus A320 рейсу PK8303 повідомив про технічні проблеми борту перед катастрофою.

За даними влади, щонайменше троє людей вижили, повідомляє телеканал Geo TV.

Наразі невідомо, скільки людей постраждали на землі: внаслідок падіння літака були зруйновані щонайменше п’ять будинків.

Пошукові роботи тривають. За даними влади, вони можуть продовжуватися до трьох днів.

На фото і відео з соцмереж після падіння літака було видно чорний дим над житловим мікрорайоном недалеко від міжнародного аеропорту Карачі. Очевидці повідомили, що перш, ніж упасти, літак загорівся в повітрі.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан заявив, що «шокований і засмучений» трагедією, і пообіцяв «негайне» розслідування.

Катастрофа сталася через кілька днів після того, як у Пакистані почали відновлювати комерційні авіарейси після карантину.