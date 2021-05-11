Авіатрафік у квітні 2021 був на 43% нижчим, ніж у доковідному 2019 році – Украерорух

Авіатрафік у квітні 2021 року був на 43% нижчим за аналогічний період 2019 року, коли не було пандемії COVID-19 та пов’язаних із нею обмежень. Про це повідомляє Державне агентство обслуговування повітряного руху України.

«У квітні 2021 року у повітряному просторі України було виконано 13 661 рейс, які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням. Порівняно з квітнем 2020 року, з періодом розпалу поширення пандемії у світі та запровадження в Україні карантинних обмежень, зокрема припинення польотів цивільної авіації, квітневий обсяг авіарейсів цього року демонструє небувале зростання – на 476,4% більше. Проте реалістичну динаміку дає порівняння з відповідним періодом докризового 2019 року – авіатрафік цьогорічного квітня на 43,4 % менший», – йдеться у пресрелізі.

Українські авіакомпанії у квітні поточного року виконали 5 062 польоти (на 40,8 % менше порівняно з квітнем докризового 2019 року), іноземні авіакомпанії виконали 8 599 польотів (менше на 44,9 %).

За типами польотів повітряний трафік розподіляється так: внутрішні рейси – 1 945 (на 24,6 % менше порівняно з квітнем 2019 року), міжнародні рейси – 6 875 (-46,1 %), транзитні рейси – 4 841 (-45 %).

Водночас, у відомстві мають оптимістичні очікування щодо зростання авіатрафіку в майбутньому, адже березні 201 року у повітряному просторі, за який відповідає Україна, було виконано 12 160 рейсів. Таким чином, за місяць відбулось зростання на півтори тисячі рейсів.

«В Україні динаміка відновлення польотів краща, ніж у середньому по країнах Євроконтролю. Ми, як і вся авіаційна галузь, чекаємо запровадження паспорту вакцинації, поступової лібералізації карантинних обмежень у всьому світі та активного сезону літніх відпусток. Досить оптимістичною є рекомендація Єврокомісії для країн Євросоюзу дозволити в’їзд іноземним туристам, які отримали необхідну дозу вакцини від коронавірусу дозволеними у ЄС препаратами», – сказав виконувач обов’язків директора Украероруху Андрій Ярмак.

Уряд планує ініціювати механізм здешевлення квитків на внутрішні авіаперевезення, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 20 квітня.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) спрогнозувала, що галузь авіаперевезень почне відновлюватися в другій половині 2021 року. Сукупні збитки авіакомпаній у світі через пандемію коронавірусу у цьому році складуть 47,7 мільярда доларів, порахували аналітики.