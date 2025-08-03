Україна розробила Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО – Шмигаль

Україна розробила Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

«Дорожня карта розроблена на основі Доктрини повітряної міці НАТО – це стратегічний документ щодо принципів та способів застосування ВПС Альянсу для безпеки та стримування агресії. Ця доктрина є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів», – наголосив він.

Крім того, за даними Шмигаля, мета нашої Дорожньої карти – посилити спроможності України.

«Дорожню карту структуровано відповідно до ключових функцій, визначених Доктриною НАТО», – підсумував міністр оборони.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати та європейські члени Північноатлантичного альянсу розробляють новий механізм постачання військової допомоги Україні за кошти європейських країн НАТО, повідомляє агентство Reuters.

За повідомленням, Київ складатиме списки найбільш необхідних озброєнь, пріоритетних списків потреб України (PURL), що складаються з пакетів на суму близько 500 мільйонів доларів.

Якщо одна з європейських країн буде готова передати Україні певну частину цього списку, вона зможе придбати відповідну заміну в США, оминаючи тривалі процедури затвердження військових поставок, але повинна буде провести авансову оплату.

У Північноатлантичному альянсі відмовилися коментувати дані джерел агентства, в Білому домі, Пентагоні та посольстві України у США на запит Reuters наразі не відповіли.