Австралія обмежила кількість глядачів традиційного новорічного феєрверку

Влада Австралії запроваджує обмеження на збори на відкритому повітрі у 50 людей, повідомила 28 грудня прем’єр-міністерка Австралії Гледіс Береджиклян.

Вона заявила, що більшість охочих не зможе спостерігати за традиційним новорічним феєрверком з центру Сіднею.

Це одне з перших великих міст у світі, яке зустрічає Новий рік, він відомий своїм феєрверком з цієї нагоди над Сіднейським оперним театром.

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«Ми не хочемо створювати будь-які події-поширювачі напередодні Нового року, які потім можуть завадити всій країні рухатися вперед», – сказала Береджиклян на пресконференції у понеділок.

Вона додала, що найбезпечніший спосіб спостерігати за феєрверком – робити це з дому.

Закриття кордонів, карантин, масове тестування та соціальна дистанція в Австралії допомогли країні зберегти відносно низьку кількість захворювань – трохи більше 28 300 людей – та смертність від COVID-19 на рівні 908.