Австралія першою завершила голосування на виборах до Верховної Ради

Українці в Австралії першими завершили голосування на виборах до Верховної Ради, повідомило посольство України в Канберрі.

«Участь у виборах до Верховної Ради України взяло 57 осіб, це 4% усіх зареєстрованих виборців», – зазначили в посольстві.