МЗС Австрії: Офіс прокурора Відня вирішив не розслідувати діяльність архітектурного бюро в Криму

Офіс прокурора Відня вирішив не розслідувати причетність австрійського архітектурного бюро «Coop Himmelb(l)au» до будівництва оперного театру в окупованому Росією Севастополі, повідомили Радіо Свобода в Міністерстві закордонних справ Австрії.

У відомстві розповіли, що Федеральне агентство захисту держави та протидії тероризму (BVT) отримало завдання розслідувати діяльність бюро в анексованому Криму. Однак згодом Офіс прокурора Відня виступив проти початку попереднього розслідування діяльності компанії.

Посол України в Австрії Олександр Щерба у листопаді 2020 року повідомив, що «є підстави вважати», що відоме австрійське архітектурне бюро «Coop Himmelb(l)au» бере участь у будівництві оперного театру в Севастополі, і Україна у зв’язку з цим розглядає питання запровадження санкцій щодо бюро. Згодом у відомстві заявили, що керівництву бюро заборонять в’їзд до України.

У лютому МЗС Австрії заявило, що дії приватних компаній не варто розглядати як позицію держави.

Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомило, що Київ розпочав процес запровадження санкцій щодо австрійського архітектурного бюро «Coop Himmelb(l)au» та його керівництва.

2 червня 2019 року тодішній прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав два розпорядження про створення в анексованому Севастополі двох установ культури «Севастопольського державного театру опери та балету» і «Академії хореографії».

На громадських слуханнях, які відбулися у квітні 2019 року, місцеві жителі виступили проти будівництва оперного театру на мисі Кришталевий.

Проєкт створення громадського простору на мисі Кришталевий підтримав президент Росії Володимир Путін. Передбачається, що комплекс зв’яже майбутній Культурно-просвітницький центр у музеї-заповіднику «Херсонес Таврійський» і визначні пам’ятки історичної частини центру Севастополя.

На мисі Кришталевому розпочато масштабне будівництво музейно-культурного комплексу. Замовником виступає фонд «Національна культурна спадщина», підрядником – пов’язана з братами Ротенбергами компанія «Стройгазмонтаж» – будівельник «Кримського мосту». Зокрема, тут планується побудувати театр опери та балету, великий музейний комплекс – філію найбільших музеїв Росії і музей оборони Севастополя 1941–1945 років.