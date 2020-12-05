Керівництву австрійської компанії заборонять в’їзд в Україну через будівництво опери у анексованому Криму

Керівництву австрійського архітектурного бюро «Coop Himmelb (l) au» заборонять в’їзд в Україну. Про це заявив спецпредставник з питань санкцій політики МЗС України Олексій Макеєв, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Керівництво цієї австрійської компанії вирішило стати на тонкий лід. Їм буде заборонено в'їзд до України, а міжнародне реноме цієї компанії зазнає серйозних втрат. Тепер при згадці цього бюро відразу буде згадуватися ганебне посібництво окупантам в скоєнні міжнародного злочину і статус кишенькового архітектора кремлівського режиму», – зазначив Макєєв.

Напередодні прокуратура АР Крим та Севастополя відкрила кримінальне провадження за фактом порушення представниками австрійського архітектурного бюро «Coop Himmelb (l) au» порядку в’їзду до анексованого Росією Криму.

Посол України в Австрії Олександр Щерба раніше повідомив, що «є підстави вважати», що відоме австрійське архітектурне бюро бере участь у будівництві оперного театру в Севастополі, і Україна у зв’язку з цим розглядає питання запровадження санкцій відносно бюро.

2 червня 2019 року тодішній прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав два розпорядження про створення в анексованому Севастополі двох установ культури «Севастопольського державного театру опери та балету» і «Академії хореографії».

На громадських слуханнях, які відбулися у квітні 2019 року, місцеві жителі виступили проти будівництва оперного театру на мисі Кришталевий.

Проєкт створення громадського простору на мисі Кришталевий підтримав президент Росії Володимир Путін. Передбачається, що комплекс зв’яже майбутній Культурно-просвітницький центр у музеї-заповіднику «Херсонес Таврійський» і визначні пам’ятки історичної частини центру Севастополя.

На мисі Кришталевому розпочато масштабне будівництво музейно-культурного комплексу. Замовником виступає фонд «Національна культурна спадщина», підрядником – пов’язана з братами Ротенбергами компанія «Стройгазмонтаж» – будівельник «Кримського мосту». Зокрема, тут планується побудувати театр опери та балету, великий музейний комплекс – філію найбільших музеїв Росії і музей оборони Севастополя 1941-1945 років.