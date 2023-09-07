Австрія викликала представника ЄС через його критику залежності Відня від російського газу

Міністерство закордонних справ Австрії 7 вересня повідомило, що викликає представника Європейської комісії Мартіна Зельмайра через його критику залежності Відня від російського газу.

Зельмайр заявив, що Австрія платить «криваві гроші» за російський газ. Він висловив здивування відсутністю протестів щодо того, що австрійські платежі за газ фінансують вторгнення Росії в Україну.

«Криваві гроші щодня надсилають до Росії», – сказав Зельмайр 6 вересня на заході у Відні, повідомило австрійське інформаційне агентство APA.

За його словами, 55 відсотків австрійського газу продовжує надходити з Росії. У МЗС Австрії повідомили, що Зельмайра викликали на зустріч із генеральним секретарем міністерства.

Уряд у Відні поставив собі за мету поступово припинити постачання російського газу до 2027 року. Разом з Угорщиною, Словаччиною та Словенією Австрія є однією з країн ЄС з високою часткою імпорту російського палива.