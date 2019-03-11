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11 Березень 2019, Київ 21:50
Новини | Події

МЗС Австрії викликало українського посла через заборону австрійському журналісту на в’їзд

Австрійський репортер Крістіан Вершютц

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Міністерство закордонних справ Австрії викликало до себе українського посла у Відні через заборону на в’їзд до України австрійському журналісту Крістіану Вершютцу, який очолює київське бюро суспільної телерадіокомпанії ORF.

Генеральний секретар у закордонних справ Австрії Йоганнес Петерлік закликав Україну скасувати цю заборону.

Крістіан Вершютц
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7 березня перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ольга Червакова із посиланням на свої джерела в СБУ повідомила, що Вершютцу заборонили в’їзд до України на один рік. Згодом Служба безпеки підтвердила цю інформацію.

За її словами, Вершютц «висвітлював події в Україні, широко використовуючи штампи кремлівської пропаганди, тиражуючи фейки від Russia Today», та відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей та Криму через неконтрольовані пункти пропуску з території Російської Федерації, чим порушив порядок перетину українського кордону.

Австрія висловила протест через рішення України заборонити в’їзд австрійському журналісту Крістіану Вершютцу.

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