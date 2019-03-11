Австрійський журналіст, якому заборонили в’їзд «через міркування його безпеки», критикує рішення Києва

Австрійський репортер Крістіан Вершютц сказав, що побоювався через можливі напади з боку українських націоналістів через його уритичні матеріали на адресу українського уряду, як каже Служба безпеки України. Нині СБУ наклала однорічну заборону Вершютцу на в’їзд в Україну.

Посилаючись на нібито власну стурбованість з боку Крістіана Вершютца, контррозвідувальна та антитерористична агенція, як виглядає, суперечать початковій причині заборони на в’їзд, про яку було повідомлено австрійську владу.

А саме: Вершютц порушив українське законодавство коли його телегрупа проїхала Керченським мостом, який з’єднує Росію з анексованим Кримським півостровом. Згідно з законодавством, порушення правил в’їзду до анексованого Криму тягне за собою заборону на в’їзд до України на терміном до трьох років.

Це не бере до уваги суперечку щодо того чи справді Вершютц, власне, порушив закон, метою якого є послабити контроль Москви над привласненим нею півостровом. Вершютц каже, що він не перетнув міст – на відміну від інших членів його телевізійної групи.

Заборона на в’їзд викликала невдоволення Відня, який викликав українського посла, а також пролунало і засудження з боку міжнародних журналістських правозахисних організацій, включно з Комітетом захисту журналістів та підрозділом ОБСЄ, що стежить за свободою преси, які закликали Україну переглянути рішення.

Суперечка щодо дій Вершютца напружили відносини між Києвом та Віднем, незважаючи на спроби австрійських представників утримувати добрі відносини як з Україною, так і з Росією, які протистоять одне одному у п’ятирічному конфлікті.

Під час цього конфлікту українська армія протистоїть підтримуваним Росією сепаратистам і жертвами стали вже приблизно 13 тисяч людей, а біля 30 тисяч отримали поранення.

Агенція Reuters процитувала Вершютца, який сказав радіостанції ORF восьмого березня, що буде намагатись скасувати заборону «усіма можливими засобами».

СБУ сприйняла це серйозно і пішла далі у своєму дописі на Фейсбуцідев’ятого березня, сказавши, що ухвалила рішення про заборону на в’їзд з метою «забезпечення безпеки журналіста». Ця заява вже нічого не говорила про порушення українського законодавства щодо в’їзду до Криму.

«Пригадуючи, що Крістіан Вершютц наголошував у своїх коментарях щодо існуючих загроз його життю в Україні… З метою недопущення можливих провокацій під час перебування австрійського журналіста в нашій країні, СБУ, згідно з законодавством, вирішила заборонити йому в’їзд», – йдеться у дописі СБУ.

Проблеми для Вершютца, який є лауреатом журналістських нагород і колишнім редактором тижневика австрійської Партії свободи, а також був шефом київського бюро австрійської національної телерадіомовної компанії ORF, почалися сьомого лютого, коли українське Міністерство оборони не дало йому дозвіл на роботу в зоні конфлікту на сході України, посилаючись на заяву посла України в Австрії Олександра Щерби.

Австрія нині викликала посла Щербу через рішення про заборону журналістові, вважаючи її проявом цензури, згідно з повідомленням агенції Reuters. Щерба мав зустрічатись з австрійським представниками 11 березня, додало агентство.

Вершютц заперечує, що ступав на Керченський міст, говорячи, що коли готував репортаж у липні, то не проїхав мостом, а натомість це зробили члени його знімальної групи.

Радіо Свобода не вдалося поспілкуватись з журналістом. Зі свого боку, уряд Австрії твердо засудив дії України.

Реакція Відня та Києва

«Заборона на в’їзд, накладена на… Вершютца в Україні є неприйнятним актом цензури», – написала у Твіттері міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка танцювала вальс на своєму весіллі з російським президентом Володимиром Путіним минулого року.

Кнайсль також назвала заборону «цілком невідповідною основоположним європейським цінностям» і закликала офіційний Київ переглянути її.

Але на тлі підтримки рішення з боку українських представників, дипломатів та політиків, перегляд його є малоймовірним.

Ольга Червакова, перший заступник голови парламентського Комітету зі свободи слова та інформаційної політики, сказала Радіо Свобода, що СБУ «вчинила правильно» і що рішення є навіть «поміркованим» оскільки Вершютцу заборонили в’їзд на рік замість можливих трьох років.

«Важливо розуміти, що рішення не є спробою цензури. Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься в роботу ORF чи інших австрійських ЗМІ», – сказала Червакова.

Але вона також звинуватила Вершютца в частому повторювання російських пропагандистських штампів та «фейкових новин» в його репортажах.

«Я не знаю чи є Крістіан Вершютц російським агентом. Але насправді, він широко використовує російські пропагандистські меми», – сказала вона.

Проте Червакова не навела прикладів.

Але Вершютц був критичним щодо українського президента Петра Порошенка та його уряду щодо ймовірної корупції, а також, як вказував журналіст, відчуження українців сходу, які стали переміщеними особами через конфлікт.

«В світлі того, що пан Вершютц постійно кепкує з українського законодавства, – сказала Червакова, – Однорічна заборона є надзвичайно м’яким покаранням».

Посилаючись на заяву СБУ щодо особистої безпеки Вершютца, Червакова сказала, що заборона на в’їзд була необхідною для недопущення російської операції по дестабілізації України.

«Я вважаю, що загроза того, що його може вбити російська розвідка аби далі звинувачувати українську владу в злочинах, є дуже реальною», – сказала Червакова.

Київ звинувачував Москву у низці успішних вбивств відомих людей, а також у невдалих спробах замахів на українській території з 2016 року.

Деякі зі свідчень, що їх надала СБУ у таких випадках, були зустрінуті зі значною долею скептицизму.