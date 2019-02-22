Підпал авто журналіста на Київщині: серед версій поліція перевіряє і професійну діяльність

У Нацполіції повідомили, що з’ясовують обставини підпалу автомобіля журналіста на Київщині вранці 22 лютого.

«Представник мас-медіа пов’язує цей злочин зі своєю професійною діяльністю. На його думку, таким чином йому намагаються помститися певні особи. Наразі працівники поліції перевіряють отриману інформацію. Розглядаються також інші версії скоєного правопорушення. Повідомлення про загорання автівки «Ford Fiesta» на спецлінію Київщини надійшло о 5-й ранку від жителя села Ходосівка, Києво-Святошинського району», – йдеться в повідомленні поліції Київщини у Facebook.

За даними правоохоронців, автівка вогнем знищена повністю. Також згорів автомобіль, що стояв поруч. Ніхто не постраждав, причетних до підпалу шукають.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

Про підпал автомобіля у соцмережах заявив журналіст і блогер Василь Крутчак. Він виклав у Facebook фото і відео з місця події.

Як пише «Детектор медіа», Василь Крутчак зараз працює в медійних проектах політтехнолога Володимира Петрова, який балотується в президенти України.