На трасі, де загинув Скрябін, на шості роковини влаштували автопробіг його пам’яті

На Криворіжжі автопробігом «6 років без Кузьми» вшанували пам’ять відомого українського співака та музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка). Захід приурочили до шостих роковин його загибелі в автокатастрофі.

Як розповів Радіо Свобода організатор акції, журналіст і фотограф з Кривого Рогу Микола Чирва, пробіг розпочався у Кривому Розі, а завершився у селі Лозуватка, на місці загибелі артиста.

За словами Чирви, шість років тому 2 лютого він був останнім, хто інтерв’ював Кузьму.

Читайте також: «Я, «Побєда» і Берлін» – у Львові почались зйомки фільму за сюжетом книжки Кузьми Скрябіна

«У мене була нагода записати невелике імпровізоване інтерв’ю, 30 секунд. Воно дуже емоційне і не дуже цензурне. Я спитав його про враження від концерту в Кривому Розі. Ми ще листувалися в повідомленнях. Він обіцяв приїхати ще, але…», – сказав журналіст.

Колону тридцяти легкових автівок цього разу очолювали байкери. Загалом у заході взяли участь близько 80 людей з Кривого Рогу, Дніпра, Харкова та Кіровоградської області.

Вони вшанували пам’ять музиканта хвилиною мовчання, поклали квіти та поставили запалені лампадки до монумента. Священник відслужив панахиду.

Читайте також: Зеленський підписав указ про присвоєння Скрябіну звання Героя України

Раніше в Кривому Розі, біля Палацу молоді і студентів, де відбувся останній концерт Скрябіна, його прихильники заклали сквер. У липні 2015 року, на Дніпропетровщині, поблизу села Лозуватка під Кривим Рогом, де загинув музикант, відкрили пам’ятний знак.

Український співак, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув у ДТП на Дніпропетровщині 2 лютого 2015 року.