Мінцифра: в Україні планують обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор

В Україні планують обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану. Відповідний механізм розробляють спільно з Міністерством оборони, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

«Продовжуємо системну боротьбу з лудоманією. Наша мета – захистити військових та родини від ризиків і наслідків ігрової залежності», – наголосили у відомстві.

Згідно з задумом, під час входу в азартну гру користувача перевірятимуть через реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а також реєстр військовослужбовців. Якщо система підтвердить обмеження, доступ до гри автоматично блокуватиметься.

Водночас організатори азартних ігор не матимуть доступу до інформації про статус користувача як військового. Система передаватиме лише факт обмеження – без розкриття персональних даних.

За впровадження механізму відповідатиме державний регулятор грального ринку – агентство PlayCity.

Раніше, у січні 2025 року, президент Володимир Зеленський підписав закон № 9256-д щодо посилення контролю на гральному ринку та ліквідації Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Документ передбачає боротьбу з ігровою залежністю та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Визначено, що замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей до 1 квітня 2025 року утвориться новий уповноважений орган та визначиться профільне міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу та лотерей. Процес видачі ліцензій для учасників ринку буде цифровізований.

Закон також запроваджує заборону реклами азартних ігор, крім обмеженого переліку дозволених способів, до яких входить трансляція даної реклами на ТБ та радіо у нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

Крім того, у рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною.

Так, розрахунки при проведенні азартних ігор здійснюються виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках, а використання інших платіжних послуг забороняється. Забороняється й спонсорство, крім спонсорства спорту.

Впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів та мобільних додатків, водночас на заміну фактичним перевіркам

Гральний бізнес був легалізований в Україні в 2020 році. Відповідний закон викликав неоднозначну реакцію. До того він в Україні був офіційно заборонений із 2009 року, але експерти звертали увагу, що гральні заклади просто перейшли працювати в «тінь».