Азербайджанський газ став надходити до Сирії

Азербайджанський газ 2 серпня розпочав надходити до Сирії через Туреччину, повідомило турецьке агентство «Анадолу».

Під час запуску трубопроводу Кіліс-Алеппо міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар оголосив, що 2 мільярди кубічних метрів газу тепер можуть щороку забезпечувати енергією 5 мільйонів сирійських домогосподарств.

Ремонт трубопроводу був завершений у травні. Міністр електроенергетики Сирії раніше підтвердив технічну готовність цього газотранспортного коридору.

Меморандум про початок постачань між Сирією та Азербайджаном був підписаний 14 липня в Баку. Туреччина виступає як важливий транзитний партнер у реалізації цієї домовленості. Тристоронній енергетичний пакт може змінити динаміку в енергосистемі регіону.



