Азербайджан засудив французького бізнесмена до 10 років за ґратами за звинуваченням у шпигунстві

Суд у Баку засудив французького бізнесмена Мартіна Раяна до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві; ще одного фігуранта справи, громадянина Азербайджану Азада Мамедлі – до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді, повідомляє азербайджанська служба Радіо Свобода.

Мартін Раян – генеральний директор компанії Mercorama, його затримали в грудні 2023 року. За версією слідства, він діяв за дорученням осіб, які працювали в країні як дипломати, але фактично, як стверджується, були співробітниками французьких секретних служб. Раян зустрічався з ними та познайомив їх із Мамедлі.

Видання Oxu з посиланням на обвинувальний висновок пише, що бізнесмена звинуватили в збиранні відомостей про вироблене в Азербайджані озброєння і комплектування армії під час конфлікту в Нагірному Карабаху. Крім того, слідство стверджує, що його цікавили військовослужбовці та особи в запасі, випускники закордонних вишів із володінням французькою мовою, а також плани військової співпраці Азербайджану з Великою Британією, Алжиром, Туреччиною, Пакистаном, Іраном, Китаєм та країнами Центральної Азії.

Раян та Мамедлі не визнали провину. Мартін Раян заявив у суді, що приїхав до Азербайджану з діловими цілями у 2015 році і за час перебування там встановив контакти з деякими співробітниками французького посольства, але ніколи не брав грошей у них. «Я не шпигував, і я намагався довести це в суді. Можливо, мені не слід було зв’язуватися з деякими людьми», – сказав він в останньому слові.

Згідно з рішенням суду, Мартіна Раяна депортують на батьківщину після відбуття терміну.

Відносини між Францією та Азербайджаном погіршилися після того, як Париж підтримав Єреван під час конфлікту в Нагірному Карабаху. Вірменія стала закуповувати бронетехніку у Франції, а в лютому 2024 року міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж готовий надати Вірменії ракети для ППО.