Суд у Азербайджані ув’язнив ексочільника Нагірного Карабаху на 20 років

Військовий суд у столиці Азербайджану Баку 17 лютого засудив колишнього державного міністра самопроголошеної Нагірно-Карабахської республіки та підприємця Рубена Варданяна до 20 років ув’язнення – про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу» з посиланням на державне інформагентство «Азертадж».

Варданяну висунули понад 40 звинувачень, в тому числі фінансування тероризму, створення незаконних збройних формувань, незаконний перетин кордону, а також умисне вбивство та насильницьке захоплення влади. Варданян провини не визнавав.

Звинувачення вимагало для підсудного довічний термін.

Читайте також: РФ заперечує «навмисні напади» на посольство Азербайджану в Києві. Про такі напади в Мюнхені заявив Алієв

Рубена Варданяна затримали 27 вересня 2023 року на кордоні з Вірменією під час спроби залишити Карабах, територія якого повністю повернулася під контроль Азербайджану внаслідок військової операції.

Судовий процес над Варданяном та іншими керівниками сепаратистського регіону розпочався в січні 2025 року. Варданян неодноразово стверджував, що слідство та суд відбуваються із порушеннями: справу розглядає військовий трибунал, захист не отримав повного доступу до матеріалів, а звинувачення містить «грубі помилки». У СІЗО обвинувачений двічі оголошував голодування.

Азербайджанська сторона натомість стверджує, що процесуальні права Варданяна, в тому числі на захист та використання мови, якою вона володіє, були повністю забезпечені.

Читайте також: Колись найближчий партнер США на Кавказі. Як Грузія збоку спостерігає за візитом Венса

Президент Азербайджану Ільгам Алієв раніше підтвердив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Баку порушував питання щодо можливого помилування колишніх керівників Карабаху. Однак Алієв таку можливість виключив.

Рубен Варданян – засновник брокерської компанії «Трійка Діалог» та бізнес-школи «Сколково», раніше входив до списку найбагатших людей Росії. 2022 року він відмовився від російського громадянства і переїхав до Нагірно-Карабахської республіки. Азербайджанська влада піддавала його різкій критиці, звинувачуючи в тому, що він перешкоджає вірмено-азербайджанським мирним домовленостям, досягнутим у 2020 році за посередництва Москви.