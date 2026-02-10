Азербайджан та США підписали Хартію стратегічного партнерства

Президент Азербайджану Ільгам Алієв та віцепрезидент США Джей Ді Венс 10 лютого підписали Хартію стратегічного партнерства між урядами країн у Баку, повідомляє азербайджанське державне агентство «Азертадж».

За підсумками зустрічі з Венсом Алієв повідомив, що хартія фіксує «різні напрямки співпраці». Зокрема, вона закріплює стратегічне партнерство Азербайджану та США – від транспорту та енергетики до штучного інтелекту, інвестицій та безпеки, повідомляє Minval Politika.

Серед ключових пунктів – обопільне визнання суверенітету та територіальної цілісності двох країн як основи партнерства, розвиток Середнього коридору та підтримка проєкту «Маршрут Трампа за міжнародний мир і процвітання» (TRIPP) як ключового транзитного маршруту, співробітництво в сфері енергетики та технологій, а також оборони, включно з боротьбою з тероризмом.

«Крім того, ми налагодимо співпрацю з питань енергетичної безпеки. Наразі Азербайджан своїми природними газовими ресурсами робить внесок у енергетичну безпеку 16 країн, з яких 11 є членами НАТО та союзниками США», – заявив Алієв за підсумками зустрічі.

Раніше, 9 лютого, віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Вірменію, де підписав з владою країни угоду про співпрацю в галузі цивільної ядерної енергетики, що встановило правову основу для експорту американських ядерних технологій та палива, а також пообіцяв інвестиції в розмірі 9 мільярдів доларів. Це дозволить американським фірмам поборотися за контракти щодо будівництва нової атомної електростанції, яка має замінити побудовану СРСР Мецаморську АЕС, і допоможе країні знизити свою залежність від Росії, зазначило агентство Bloomberg.

Вашингтон і Єреван також нарощують співпрацю в галузі оборони: Вірменія отримала партію американських безпілотників на суму 11 мільйонів доларів, повідомив після зустрічі з Венсом прем’єр-міністр Нікол Пашинян.