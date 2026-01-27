У Баку повідомили про запобігання теракту проти дипломатів. Медіа пишуть, що йдеться про посольство Ізраїлю

Служба державної безпеки (СДБ) Азербайджану повідомила 27 січня про затримання трьох громадян країни, які готували теракт проти посольства однієї з іноземних держав у Баку.

Двоє підозрюваних 2005 року народження, один – 2000-го. Підставою для запланованого теракту, як стверджує СДБ, була релігійна ворожнеча, а самі підозрювані діяли у зв’язку з угрупованням «Вілаят Хорасан» – афганським крилом угруповання «Ісламська держава».

За повідомленням спецслужби, підозрюваних затримали біля дипломатичної місії. Під час затримання співробітники СДБ вилучили зброю та саморобні вибухові пристрої.

Порушена кримінальна справа, суд відправив усіх трьох під варту. Сторона захисту затримання не коментувала, уточнює азербайджанська служба Радіо Свобода.

У повідомленні спецслужби не йдеться про те, посольство якої країни було метою ймовірної атаки. Ізраїльські засоби інформації та джерела Радіо Свобода в Азербайджані повідомляють, що йдеться про посольство Ізраїлю.

Про запобігання теракту стало відомо на тлі офіційного візиту до Баку міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара 26 січня. Ізраїльські джерела припускають, що теракт міг готуватися ще в листопаді. Тоді в Баку планувалося проведення найбільшої конференції європейських рабинів, але захід скасували після рекомендації ізраїльських спецслужб. Конференцію перенесли до Ізраїлю, вона відкрилася 26 січня.

Угруповання «Вілаят Хорасан» виникло в Афганістані у 2014–2015 роках. За оцінками експертів ООН, чисельність угруповання становить від однієї до трьох тисяч осіб. На рахунку «Вілаят Хорасан» – теракт біля аеропорту Кабула в 2021 році, внаслідок якого загинуло понад 180 людей, атаки в Ірані та Пакистані, а також спроби та реалізовані напади за межами регіону, включно з цілями, пов’язаними з Ізраїлем та Росією. «Вілаят Хорасан» заявляла про причетність до нападу під Москвою на концертний зал «Крокус Сіті Хол» 22 березня 2024 року, жертвами тоді стали майже 150 людей.