В Азербайджані жителя Карабаха Аванесяна засудили до 16 років ув’язнення

Житель Нагірного Карабаху Карен Аванесян, звинувачений у спробі вчинення терористичного акту, засуджений в Азербайджані до 16 років позбавлення волі. Рішення оголосив Гянджинський суд із тяжких злочинів.

У вересні азербайджанські засоби інформації з посиланням на міністерство внутрішніх справ повідомили, що житель міста Ханкенді вірменського походження нібито вчинив збройний опір поліції, відкривши вогонь із автомата.

За версією влади, Карен Аванесян вийшов з дому і попрямував до лісового масиву неподалік міста, де забрав заздалегідь заховані автомат Калашникова, чотири магазини з патронами та п’ять гранат. Потім, як стверджується, під час спроби наблизитися до місця проведення заходу в Ханкенді його зупинили співробітники поліції. Повідомляється, що Аванесян чинив опір, кинувши три ручні гранати та відкривши вогонь. Внаслідок цього поранень зазнали сам Аванесян та один співробітник поліції.

До якого саме заходу він намагався наблизитись, тоді не уточнювалося. Проте 14 вересня президент Азербайджану Ільгам Алієв перебував у Ханкенді, де взяв участь у відкритті будівлі клініки Карабаського університету та навчального корпусу факультету медичних наук та наук про здоров’я.

Як пише вірменська служба Радіо Свобода, на кадрах, поширених азербайджанською владою, Аванесян не прямує в бік місця, де перебував Алієв, а віддаляється в протилежному напрямку. На відео не видно зброї чи автомата: зображений чоловік із рюкзаком у центрі міста, далеко від місця перебування Алієва.

У вересні 2023 року Азербайджан у результаті дводенної військової операції повністю взяв під контроль територію невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. Абсолютна більшість вірменських жителів, близько 100 тисяч, залишили Карабах, попри заяви азербайджанської влади про готовність забезпечити їхню інтеграцію до азербайджанської держави.

Аванесян був одним із небагатьох, хто вирішив залишитися. Вірменські ЗМІ повідомляли, що він має психічні розлади, а висунуті проти нього звинувачення називають сфабрикованими.