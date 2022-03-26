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Росія звинуватила азербайджанських військових в ударах по Нагірному Карабаху

Напруга між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах зберігається впродовж десятиліть

Міністерство оборони Росії 26 березня заявило, що збройні сили Азербайджану зайшли до зони відповідальності «російського миротворчого контингенту» на території Нагірного Карабаху та відкрили вогонь.

«З 24-го по 25 березня збройні сили Азербайджанської Республіки, порушивши положення тристоронньої заяви лідерів Росії, Азербайджану та Вірменії від 9 листопада 2020 року, зайшли в зону відповідальності російського миротворчого контингенту на території Нагірного Карабаху та виставили спостережний пост. Нанесено чотири удари безпілотним апаратом типу «Байрактар ТБ-2» по підрозділах збройних формувань Нагірного Карабаху в районі населеного пункту Фурух (Пурух)», – йдеться у повідомленні Міноборони.

Також МЗС Росії заявило, про «стурбованість зростанням напруженості в Нагірному Карабаху» і фактами від Міноборони Росії.

«Наполегливо закликаємо сторони виявляти стриманість та забезпечити неухильне дотримання наявних тристоронніх домовленостей на найвищому рівні. По лінії РМК («російського миротворчого контингенту» – ред.) у взаємодії з обома сторонами вживаються необхідні заходи для деескалації ситуації у регіоні», – йдеться в повідомленні МЗС Росії.

Міністерство закордонних справ Вірменії 25 березня заяво, що Азербайджан «продовжує вторгнення у зоні відповідальності миротворчого контингенту Російської Федерації» у Нагірному Карабаху. Раніше вірменські ЗМІ повідомляли, що азербайджанські військові відкрили вогонь поблизу села Парух Аскеранського району.

Сьогодні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян обговорив із президентом Росії Володимиром Путіним ескалацію в Нагірному Карабаху, де, за повідомленнями, у сутичках з азербайджанськими військами загинули троє солдатів – етнічних вірменів, і ще кілька зазнали поранень.

Солдати були вбиті 25 березня, повідомила фактична влада Нагірного Карабаху, звинувативши Баку в порушенні режиму припинення вогню, досягнутого за посередництва Росії. Військові в Нагірному Карабаху спочатку заявили про двох загиблих солдатів, а згодом цю кількість збільшили до трьох і 14 поранених.

Міністерство закордонних справ Азербайджану звинуватило Вірменію в спробі «ввести в оману міжнародне співтовариство» дезінформацією щодо ситуації.

У його заяві від 25 березня вказано, що єдиним способом забезпечення миру і стабільності в регіоні є повне виконання підписаних спільних заяв, «включаючи повне виведення з регіону незаконних збройних формувань Вірменії і нормалізацію відносин на основі міжнародно-правових принципів».

Напруга між двома країнами зберігається впродовж десятиліть через Нагірний Карабах. Це етнічний вірменський регіон, який, за нормами міжнародного права, є частиною Азербайджану, але вийшов з-під контролю Баку на початку 1990-х років.

Восени 2020 року відбулася шеститижнева війна, яка забрала життя понад 6500 людей. Бойові дії завершилися припиненням вогню за посередництва Росії, згідно з яким вірмени передали Азербайджану території, які вони контролювали протягом десятиліть. Росія розмістила в анклаві 2000 своїх військових, яких називає «миротворцями».

Більша частина колишньої Нагірно-Карабахської автономної області залишається під контролем етнічних вірмен. Попри угоду, ситуація на кордоні залишається напруженою.

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