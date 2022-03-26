Росія звинуватила азербайджанських військових в ударах по Нагірному Карабаху

Міністерство оборони Росії 26 березня заявило, що збройні сили Азербайджану зайшли до зони відповідальності «російського миротворчого контингенту» на території Нагірного Карабаху та відкрили вогонь.

«З 24-го по 25 березня збройні сили Азербайджанської Республіки, порушивши положення тристоронньої заяви лідерів Росії, Азербайджану та Вірменії від 9 листопада 2020 року, зайшли в зону відповідальності російського миротворчого контингенту на території Нагірного Карабаху та виставили спостережний пост. Нанесено чотири удари безпілотним апаратом типу «Байрактар ТБ-2» по підрозділах збройних формувань Нагірного Карабаху в районі населеного пункту Фурух (Пурух)», – йдеться у повідомленні Міноборони.

Також МЗС Росії заявило, про «стурбованість зростанням напруженості в Нагірному Карабаху» і фактами від Міноборони Росії.

«Наполегливо закликаємо сторони виявляти стриманість та забезпечити неухильне дотримання наявних тристоронніх домовленостей на найвищому рівні. По лінії РМК («російського миротворчого контингенту» – ред.) у взаємодії з обома сторонами вживаються необхідні заходи для деескалації ситуації у регіоні», – йдеться в повідомленні МЗС Росії.

Міністерство закордонних справ Вірменії 25 березня заяво, що Азербайджан «продовжує вторгнення у зоні відповідальності миротворчого контингенту Російської Федерації» у Нагірному Карабаху. Раніше вірменські ЗМІ повідомляли, що азербайджанські військові відкрили вогонь поблизу села Парух Аскеранського району.

Сьогодні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян обговорив із президентом Росії Володимиром Путіним ескалацію в Нагірному Карабаху, де, за повідомленнями, у сутичках з азербайджанськими військами загинули троє солдатів – етнічних вірменів, і ще кілька зазнали поранень.

Солдати були вбиті 25 березня, повідомила фактична влада Нагірного Карабаху, звинувативши Баку в порушенні режиму припинення вогню, досягнутого за посередництва Росії. Військові в Нагірному Карабаху спочатку заявили про двох загиблих солдатів, а згодом цю кількість збільшили до трьох і 14 поранених.

Міністерство закордонних справ Азербайджану звинуватило Вірменію в спробі «ввести в оману міжнародне співтовариство» дезінформацією щодо ситуації.

У його заяві від 25 березня вказано, що єдиним способом забезпечення миру і стабільності в регіоні є повне виконання підписаних спільних заяв, «включаючи повне виведення з регіону незаконних збройних формувань Вірменії і нормалізацію відносин на основі міжнародно-правових принципів».

Напруга між двома країнами зберігається впродовж десятиліть через Нагірний Карабах. Це етнічний вірменський регіон, який, за нормами міжнародного права, є частиною Азербайджану, але вийшов з-під контролю Баку на початку 1990-х років.

Восени 2020 року відбулася шеститижнева війна, яка забрала життя понад 6500 людей. Бойові дії завершилися припиненням вогню за посередництва Росії, згідно з яким вірмени передали Азербайджану території, які вони контролювали протягом десятиліть. Росія розмістила в анклаві 2000 своїх військових, яких називає «миротворцями».

Більша частина колишньої Нагірно-Карабахської автономної області залишається під контролем етнічних вірмен. Попри угоду, ситуація на кордоні залишається напруженою.