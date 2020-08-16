Чеський прем’єр Бабіш: Європейський союз мав би підтримати білорусів

Європейський союз мав би підтримати білорусів, заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у твіттері.

«У Білорусі не може статись те, що сталось у нас в 1968 році (21 серпня 1968 року Чехословаччину окупували війська так званого мирного Варшавського пакту – ред.). Європейський союз має бути дієвим. Має білорусів заохотити, щоб вони не боялися реалізувати у себе «оксамитову революцію» моделі листопада 1989 року», – написав Бабіш.

Він закликав представників країн «вишеградської четвірки», куди, крім Чехії, входять Польща, Словаччина та Угорщина, разом з балтійськими країнами також долучитися до підтримки білорусів.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють про фальсифікацію результатів виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%.