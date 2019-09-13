Прокуратура Чехії припинила кримінальну справу проти прем’єра Бабіша

Прокуратура Чехії припинила кримінальне переслідування прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша, якого звинувачували в шахрайстві з коштами Європейського союзу.

Як заявив 13 вересня представник прокуратури в Празі, слідство дійшло висновку, що сімейна фірма Бабіша «Гніздо лелеки» була «малим або середнім підприємством» і, отже, мала право просити дотації на розвиток малого і середнього бізнесу у ЄС. Припинено також кримінальне переслідування дружини Бабіша і інших його родичів.

Кримінальну справу проти Бабіша було порушено в 2017 році. Політика і одного з найбільших бізнесменів Чехії звинувачували в тому, що він ввів ЄС в оману при отриманні дотації розміром в 50 мільйонів євро для спорудження комплексу для відпочинку «Гніздо лелеки». Незважаючи на звинувачення на адресу Бабіша, його партія здобула перемогу на парламентських виборах у 2017 році, їй вдалося скласти правлячу коаліцію, а Бабіш – всупереч протестам опозиції – став прем’єром.

Навесні 2019 року Андрій Бабіш змінив міністра юстиції. Опозиція заявила, що мета цього рішення – домогтися припинення кримінальної справи проти прем’єра. Серія вуличних протестів завершилася масовим мітингом у Празі, найбільшим за останні 30 років, з часів «оксамитової революції».

Бабіш, який користується підтримкою президента Мілоша Земана, однак, залишився на своєму посту.

Андрей Бабіш прийшов до влади на чолі політичного руху ANO, чеський уряд очолив у 2017 році. За оцінкою «Форбс», він є другою найбагатшою людиною в Чехії зі статками у 3,7 мільярда доларів. 23 листопада 2018 року Сенат Чехії не зібрав достатньої кількості голосів для відставки Бабіша після скандалу з його сином. Восени минулого року стало відомо, що Андрей Бабіш-молодший незаконно відвідував анексований Росією Крим.