У Бахмуті залишилося менш як три тисячі цивільних, дітей – 33

У місті Бахмуті, через яке нині пролягає лінія фронту, залишилося менш як три тисячі цивільних, серед яких 33 дитини. Про це 15 березня повідомив у телемарафоні голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Евакуація триває, і не тільки в Бахмуті, ми працюємо по всій лінії фронту», – сказав Кириленко. За його словами, евакуація в регіоні є обов’язковою, але деякі люди все ще відмовляються виїжджати.

«Є ще люди, які категорично не хочуть виїжджати, і вмовити їх дуже складно. Із 1 мільйона 670 тисяч населення Донецької області з 24 лютого 2022 року виїхало понад 1 мільйон 100 тисяч», – відзначив чиновник.

Станом на початок 2021 року населення Бахмута становило понад 72 тисячі людей. Спроби захопити місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали в третій декаді січня.