Баканов у Вашингтоні готує візит Зеленського

Тимчасово виконуючий обов’язки глави Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з робочим візитом у США. Як зазначає прес-служба СБУ, Баканов прибув до Вашингтону «для ознайомлення з результатами україно-американського безпекового співробітництва».

«Особливу увагу приділено підготовці візиту до Вашингтону президента України Володимира Зеленського, який незабаром має відбутися на запрошення президента США Дональда Трампа», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що Баканов під час зустрічі з заступником помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом підтвердив «незмінність зовнішньополітичного курсу України, поглиблення євроатлантичної інтеграції нашої держави».

Коли саме Зеленський планує відвідати США, не уточнюється.