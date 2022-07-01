Війська РФ завдали авіаудару по Бахмуту – влада оприлюднила відео наслідків

Російські війська 1 липня обстріляли Бахмут на Донеччині, поранені щонайменше 5 людей. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив відео наслідків.

«Уранці росіяни обстріляли Бахмут з гармат, а вдень завдали авіаудару. Щонайменше 5 поранених, серед них – 11-річна дитина», – повідомляється у відео, оприлюдненому у телеграмі Кириленка.

В обласній адміністрації наголошують, що евакуація – «це єдиний вихід для цивільних».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.