Баку звинувачує Єреван у застосуванні російських «Іскандерів» у Карабаху

Азербайджан заявив про виявлення уламків ракет «Іскандер», використаних, за твердженням Баку, Вірменією під час війни в Нагірному Карабаху восени 2020 року.

Азербайджанське агентство з розмінування територій (ANAMA) показало 2 квітня в Баку уламки ракет «Іскандер», які були виявлені, за твердженням представника організації, в Нагірному Карабаху. У Баку наголошують, що, судячи з маркування, ракети не являли собою експортний варіант, тобто були призначені для використання російськими військовими.

Представник агентства повідомив журналістам, що уламки двох ракет були виявлені в місті Шуша 15 березня під час очищення територій від мін (Баку повернув утрачений ще 1992 року контроль над містом Шуша на початку листопада 2020 року, незадовго до укладення угоди про припинення бойових дій).

Начальник Головного штабу Збройних сил Вірменії Артак Давтян відмовився коментувати застосування комплексів «Іскандер» і вказав на те, що «інформація не підлягає розголошенню».

Колишній президент Вірменії Серж Саргсян заявляв, що вірменські військові мали використовувати «Іскандери» з перших днів бойових дій. У відповідь у лютому чинний прем’єр-міністр Нікол Пашинян сказав, що «Іскандери», які є на озброєнні Вірменії, під час конфлікту в Нагірному Карабаху восени 2020 року показали слабку ефективність за умов війни, «не вибухнули або вибухнули лише на 10%». Згодом вірменські військові сказали, що Пашиняна неправильно інформували про використання «Іскандерів».

Наприкінці лютого в Міністерстві оборони Росії повідомили, що жоден з ракетних комплексів «Іскандер» під час конфлікту в Нагірному Карабаху не застосовувався, а весь придбаний Вірменією боєзапас ракет перебуває на складах Збройних сил цієї країни.