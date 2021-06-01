Через вибухи у Балаклії в 2019 році судитимуть ексмайора ЗСУ – ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили про скерування до суду обвинувального акту щодо колишнього майора Збройних сил України за фактом «недбалого ставлення до військової служби» у справі про вибухи на території військової частини в місті Балаклія Харківської області у 2019 році.

«Розслідуванням встановлено, що командир загону, всупереч вимогам статутів та наказів, перебував у будівлі на адміністративній території військової частини, хоча мав бути присутнім на ділянках підрозділів, які виконують завдання із завантаження вибухонебезпечних елементів ЗРК ЗМ9 «Куб», та керувати діями підлеглих. Також він мав забезпечити особовий склад транспортними засобами, обладнаними для перевезення небезпечних вантажів, вжити заходів до забезпечення захисту військовослужбовців і майна, організувати правильну експлуатацію, збереження озброєння та техніки. Крім того, майор повинен був довести до відома підлеглих принципи дії вибухонебезпечних предметів та правила поводження з ними. Також він мав перевірити знання й навички особового складу», – йдеться в повідомленні ОГП.

У відомстві кажуть, що «недбале ставлення командира загону до служби» призвело до загибелі трьох військовослужбовців та отримання тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості чотирма військовослужбовцями внаслідок вибухів під час розмінування та завантаження вибухонебезпечних предметів.

Досудове розслідування, як вказують в ОГП, здійснювало Державне бюро розслідувань.

15 листопада 2019 року на території колишніх артилерійських складів у Балаклії на Харківщині пролунало кілька поодиноких вибухів. Внаслідок інциденту загинули три людини, ще кілька військових були поранені.

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Крім того, у 2017 році на артскладах у Балаклії сталася пожежа, через яку почали детонувати снаряди. Пожежу гасили кілька діб, у радіусі 10 кілометрів евакуювали близько 20 тисяч людей. Внаслідок вибухів тоді загинула одна людина, ще п’ятеро зазнали поранень.