Прокуратура повідомила підозру колишньому майору через вибухи на військовій частині в Балаклії

Державне бюро розслідувань повідомило підозру колишньому майору Збройних сил України через вибухи на технічній території військової частини в місті Балаклія Харківської області, повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Йому інкримінують недбале ставлення до військової служби (стаття 425 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 15 листопада 2019 року внаслідок недбалого ставлення до служби офіцера на технічній території військової частини в місті Балаклія Харківської області відбулися вибухи елементів ЗРК ЗМ9 «Куб», що спричинило отримання тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості чотирма військовослужбовцями та загибель трьох військовослужбовців, які були задіяні до розмінування та завантаження цих вибухонебезпечних предметів у військовій частині.

«Проведеними експертизами підтверджено, що недбале ставлення вказаної особи до служби перебуває в причинно-наслідковому зв’язку із настанням вищевказаних тяжких наслідків. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – заявили в прокуратурі.

Досудове розслідування за фактом вибухів на території військової частини в місті Балаклія Харківської області продовжується, слідство перевіряє дії (бездіяльність) інших військових службових осіб.

15 листопада 2019 року на території колишніх артилерійських складів у Балаклії на Харківщині пролунало кілька поодиноких вибухів.

Внаслідок інциденту загинули три людини, ще кілька військових були поранені.