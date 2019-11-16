Вибухи в Балаклії: арсенал не становить загрози – командувач

Військовий арсенал у місті Балаклії Харківської області, де 15 листопада сталися вибухи і загинули й були поранені кілька саперів, не становить загрози для місцевих мешканців, заявив журналістам командувач Сил логістики генерал-лейтенант Олег Вишнівський.

Пожежу, яка виникла внаслідок вибухів на технічній території арсеналу, було локалізовано силами пожежного підрозділу військової частини і ДСНС.

«Протягом ночі визначений склад пожежного наряду здійснював патрулювання технічної території. Загорянь і задимлень не спостерігалося. Тому нині військовий арсенал є безпечним щодо вибухо-пожежної безпеки», − запевнив Вишнівський.

Також він додав, що після подій 2017 року територія арсеналу очищена майже на 60 відсотків. Усі інші боєприпаси вивезені або складені в захищене бетонне сховище. На відкритих майданчиках боєприпаси не зберігаються.

Наразі на технічній території військового арсеналу тривають слідчі дії, повідомило інформаційне агентство Міністерства оборони України «АрміяInform».

Кілька вибухів на території арсеналу, колишніх артилерійських складів, сталися 15 листопада під час планових робіт для утилізації залишків боєприпасів. Двоє військовослужбовців загинули, ще п’ятеро були поранені. У Генеральному штабі Збройних сил почали оперативне службове розслідування і наразі ймовірною причиною вибухів вважають загоряння твердопаливного двигуна ракети від зенітно-ракетного комплексу, разом із іншими боєприпасами підготованої для подальшого знищення.

У тому ж арсеналі в Балаклії в березні 2017 року сталася велика пожежа, через яку почали детонувати снаряди, що зберігалися на складах. Її гасили кілька діб, у радіусі 10 кілометрів евакуювали близько 20 тисяч людей. Унаслідок вибухів загинула одна людина, ще п’ятеро були поранені.

4 листопада 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ про покращення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах і складах.

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